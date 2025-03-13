Татарстан рассматривает возможность размещения производства в промышленной зоне Египта

Татарстан изучает возможность размещения своих производственных мощностей в промышленной зоне Египта. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Герман Лернер в интервью РБК «Татарстан».

По словам Лернера, Татарстан активно наращивает торговый оборот с исламскими государствами и расширяет географию внешнеэкономических связей.

— Для развития сотрудничества с РТ перспективны все страны, поэтому перед нами стоит задача увеличивать продажи продукции предприятий республики за рубежом и наращивать присутствие региона в той или иной стране, — отметил замминистра.

Он также подчеркнул, что у республики установлены хорошие контакты с Малайзией и Азербайджаном, а Узбекистан является важным партнером. Перспективными направлениями для сотрудничества также видятся Алжир и Марокко, страны Северной Африки, удобные с точки зрения логистики и входящие в Организацию исламского сотрудничества.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо Египта, ведется работа по открытию представительств Республики Татарстан в Иране и Индии. Открытие представительства в Иране планируется осуществить в ближайшее время, в Индии — несколько позднее. Иран является крупным внешнеторговым партнером республики, и обе стороны заинтересованы в развитии связей, особенно в контексте реализации международного транспортного коридора «Север — Юг».

В январе в казанском Кремле состоялась встреча делегации Зимбабве с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Тот заявил о наличии большого потенциала для развития сотрудничества с зимбабвийскими компаниями в таких областях, как энергетика, машиностроение, автомобилестроение, ИТ-технологии, медицина и фармацевтика.

Рената Валеева