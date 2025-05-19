В России введут электронные студенческие билеты

Фото: Максим Платонов

Правительство России одобрило законопроект о внедрении электронных студенческих билетов, однако требует доработки. Документ будет доступен на портале «Госуслуги», он основывается на положительных результатах эксперимента, который проходит в ряде вузов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Депутаты от партии «Новые люди» предложили этот законопроект в январе. В отзыве кабмина подчеркивалось: «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди замечаний правительства указано, что необходимо уточнить, через какую государственную информационную систему будет происходить формирование и передача данных о студенческих билетах. Также нужно учесть особенности использования электронных билетов для образовательных организаций, работающих по отдельным специальностям.

Эксперимент по внедрению электронных студенческих билетов стартовал 25 апреля 2024 года и продлится до 31 декабря 2025 года. По данным Минцифры, более 1,5 млн студентов из 174 учебных заведений смогут воспользоваться новым сервисом через портал госуслуг.

Анастасия Фартыгина