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Российские военные освободили населенный пункт Богатырь в ДНР

15:18, 18.05.2025
Российские военные освободили населенный пункт Богатырь в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские военные полностью освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.

— Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» в ходе активных наступательных действий освободили населенный пункт Богатырь на Южно-Донецком направлении, развернув российские флаги.

Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами России населенного пункта Александрополь в Донецкой Народной Республике.

Матвей Гавриков

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