Российские военные освободили населенный пункт Богатырь в ДНР
Российские военные полностью освободили населенный пункт Богатырь в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.
— Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» в ходе активных наступательных действий освободили населенный пункт Богатырь на Южно-Донецком направлении, развернув российские флаги.
Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении Вооруженными силами России населенного пункта Александрополь в Донецкой Народной Республике.
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