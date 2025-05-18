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Папа римский Лев XIV официально вступил в должность

12:42, 18.05.2025
Папа римский Лев XIV официально вступил в должность
Фото: Реальное время

Новый папа римский Лев XIV перед началом церемонии интронизации объехал площадь Святого Петра в Ватикане на белом открытом автомобиле, поприветствовав многотысячную толпу верующих. Об этом сообщает РБК.

Церемония прошла в соборе Святого Петра, где он получил символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий, ленту из овечьей шерсти с вышитыми крестами.

На торжественную церемонию, по данным Ватикана, прибыли делегации от 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств.

Матвей Гавриков

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