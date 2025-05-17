В Татарстане заключен контракт на 37 квартир для детей-сирот и идет работа с многодетными семьями

Фото: Рената Валеева

В рамках программы обеспечения жильем детей-сирот в Татарстане был заключен контракт на 37 квартир. Среди молодых семей 13 человек уже воспользовались субсидиями, еще 53 семьи находятся в поисках подходящих квартир. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

Госжилфонд продолжает подбирать жилые помещения для многодетных семей, имеющих пять и более детей. Все 27 сертификатов на общую площадь 2 356 кв. м. были оформлены в этом году.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В других категориях, таких как вынужденные переселенцы и чернобыльцы, заявители также продолжают подбирать квартиры. Министр рассказал о программах строительства социальных объектов и модернизации инфраструктуры. В республике активно работает программа по обеспечению инфраструктурой земельных участков для многодетных семей, и проекты находятся на стадии утверждения в кабмине республики

Кроме того, в рамках комплексного развития сельских территорий запланировано три объекта, включая уличную дорогу в селе Среднее Девятово, где работы начнутся в июне. Строительно-монтажные работы в Черемшанском и Верхнеуслонском районах уже выполнены на 15%.



Напомним, что объем выполненных строительных работ в Татарстане в I квартале 2025 года составил 109,8 млрд рублей, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.



Анастасия Фартыгина