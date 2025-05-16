Житель Набережных Челнов предстанет перед судом за убийство знакомого

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, 18 ноября 2024 года, находясь в гостях, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни выбросил своего знакомого из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Потерпевший скончался в больнице от полученных травм.

По ходатайству следователя, судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева