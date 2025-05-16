«Это серьезная ответственность»: в Татарстане продолжается набор на службу в Африканский корпус

В Татарстане продолжается набор на службу по контракту в Африканский корпус. После подписания военнослужащий получит 2,5 млн рублей — 400 тыс. рублей от Министерства обороны РФ и 2,1 млн рублей от правительства Татарстана.



Возраст потенциального кандидата — от 18 до 45 лет для рядовых и сержантов и до 55 лет для офицеров.

Рекрутер Африканского корпуса Артем рассказал, что люди идут в Африканский корпус довольно охотно и по разным причинам: есть и те, кто хочет послужить Родине, и искатели приключений.

— В первую очередь мужчинам, но и женщинам, потому что мы и женщин набираем в медицинские отряды, хочу сказать, что они должны для себя принять решение о том, что они хотят служить в Африканском корпусе, — решение твердое и стойкое. Это серьезная ответственность перед семьей, перед страной. Надо оценить свои силы, возможности и сказать: «Да, я готов». Главное — набраться уверенности, остальному научим, — говорит Артем.

