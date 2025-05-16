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Украина расторгла соглашение с Россией о сотрудничестве в таможенных делах

17:23, 16.05.2025
Украина расторгла соглашение с Россией о сотрудничестве в таможенных делах
Фото: Динар Фатыхов

Украина вышла из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет «Российская газета».

Соглашение было подписано 24 июня 1993 года в Киеве и регулировало вопросы взаимодействия двух стран в сфере таможенных отношений.

По итогам 2024 года Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет 7,35 трлн рублей. Показатель оказался на 11% выше прошлогодних перечислений таможенников.

Рената Валеева

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