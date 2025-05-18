Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов
Днем местами кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 5–10 м/с, при грозе кратковременные усиления 15–17 м/с. Утром температура составит +8 градусов и выше, на западе +11 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +20 до +25 градусов.
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