Татарстан вошел в топ-10 самых популярных направлений для летнего отдыха в России

Фото: Рената Валеева

Объем бронирований отелей в России на предстоящее лето увеличился на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Об этом пишет ТАСС.

— На текущий момент мы фиксируем рост числа бронирований на летние месяцы в объеме 9,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, — заявил Илья Уманский.

Лидером по спросу остается Краснодарский край, на который приходится 29,3% от общего числа бронирований, однако спрос на отдых в регионе за год снизился на 26,6%. За ним следуют Санкт-Петербург (13%, +28%) и Крым (9,6%, +50%).

В топ-10 самых популярных направлений также вошли Москва (8,3%, +27%), Ставропольский край (5%, +11%), Калининградская область (3,4%, +10,8%), Московская область (2,4%, +23%), Татарстан (2,2%, +15,6%), Дагестан (2%, +29,7%) и Приморский край (1,5%, +20%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уманский также отметил тенденцию к снижению продолжительности поездок — с 4,9 дня в 2024 году до 4,5 дня в 2025 году, связывая это с увеличением частотности путешествий и стремлением людей к дополнительным поездкам в выходные дни в ближайшие регионы.

Казань в майские праздники посетили почти 200 тыс. туристов, заполняемость отелей с 1 по 4 мая составила 85%, с 8 по 11 мая — 63%. Однако, как рассказала «Реальному времени» президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова, ожидания представителей гостиничного бизнеса не оправдались — «подвели праздники на 9 Мая». Подробнее — в материале.

Рената Валеева