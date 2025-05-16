В Вахитовском районе Казани отключат воду с 20 на 21 мая
В связи с подключением нового участка водопровода жилого комплекса на улице Островского в Казани с 09.00 20 мая до 09.00 21 мая 2025 года в районе не будет воды. Об этом сообщили в пресс-службе казанского водоканала.
Отключение затронет следующие адреса:
- улица М. Салимжанова: 15/8б, 15/8в, 17, 19, 21, 23, 2в, 2г, 5;
- улица Островского: 98, 98а, 100, 102, 104, 110;
- улица Спартаковская: 14, 21, 21а, 35, 2а, 2 корп.1, 2, 3, 2д, 6, 8, 12, 19, 19а, 22, 23, 43, 53, 81;
- улица Т. Миннуллина: 8а, 8б/15, 8в/15, 10а, 10/1;
- улица Павлюхина: 37, 41а, 57, 57 корп.1;
- улица Х. Такташа: 1, 2, 4, 24, 26, 26в, 28, 28а, 28а/1, 30, 32а, 32/1, 32/2, 39, 47, 49.
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