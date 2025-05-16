Колумбия начала процесс вступления в банк БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о начале процесса присоединения своей страны к Новому банку развития БРИКС. Об этом он сообщил в своем аккаунте в X, уточнив, что в настоящее время ведет переговоры с главой банка Дилмой Руссефф в Шанхае. Об этом сообщили в ТАСС.

Петро подчеркнул, что в ходе встреч может быть подписано несколько соглашений об инвестициях. В частности, он предложил Руссефф профинансировать строительство железной дороги, которая свяжет Тихий океан и Карибское море. Альтернативой этому проекту является создание канала по тому же маршруту.

— Проект предусматривает создание 120-километрового железнодорожного сообщения между Тихим и Атлантическим океанами, которое Колумбия могла бы открыть, соединив залив Ураба с Купикой, — пояснил президент.

Ранее министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо заявил, что страна проявляет большой интерес к событиям в БРИКС и стремится стать частью этого сообщества.

Анастасия Фартыгина