Минздрав планирует снизить долю курильщиков в России до 16% к 2030 году
Министерство здравоохранения планирует снизить распространенность курения среди россиян в возрасте 15 лет и старше до 16% к 2030 году. Об этом свидетельствуют данные, представленные министром здравоохранения Михаилом Мурашко на расширенном заседании коллегии Минздрава.
Согласно презентации, фактический показатель распространенности курения в 2024 году составил 18,6%, а целевой показатель на 2025 год — 18,17%.
Также планируется сократить потребление алкоголя на душу населения до 7,8 литра этанола к 2030 году. В 2024 году этот показатель составил 8,38 литра, передает «Интерфакс».
Помимо борьбы с вредными привычками, Минздрав намерен увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, в полтора раза — до 13,6% к 2030 году. В 2024 году этот показатель составил 9,7%.
Ранее Минздрав выступил с инициативой раскрытия ингредиентов в составе табачных и никотинсодержащих изделий. Они не будет относиться к коммерческой тайне.
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