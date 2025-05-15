Один из игроков «Рубина» пропустит следующий матч РПЛ из-за дисквалификации

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа пропустит один матч Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за дисквалификации. Информация появилась на официальном сайте турнира.

В матче 28-го тура против «Ростова» Ходжа получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в сезоне. По регламенту, в таком случае игрокам выписывается автоматическая одноматчевая дисквалификация.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ходжа пропустит гостевой матч «Рубина» против «Химок» в рамках 29-го тура чемпионата. Игра состоится 17 мая в Химках в 16.30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Ходжа провел за «Рубин» в чемпионате 21 матч и забил два гола.

Зульфат Шафигуллин