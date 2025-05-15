«Рубин» вошел в топ-5 в РПЛ по индексу «Вклад молодого игрока»
«Рубин» вошел в пятерку лучших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по индексу «Вклад молодого игрока» по итогам 28-го тура. Показатель оценивает влияние футболиста моложе 22 лет на результаты команды.
В топ-5 в 28-м туре попали «Локомотив» (109,310 балла), ЦСКА (45,001), «Ростов» (22,403), «Динамо» (6,916) и «Рубин» (6,218).
Среди игроков больше всех баллов набрал Сергей Пиняев («Локомотив», 7,144). Также в топ-5 футболистов включены Матвей Кисляк (ЦСКА, 7,095), Ярослав Гладышев («Динамо» Мск, 6,699), Илья Рожков («Рубин», 6,218) и Алексей Батраков («Локомотив», 6,026).
Индекс «Вклад молодого игрока» учитывает игровое время, возраст футболиста, выход в старте, количество молодежи в матче, результативные действия, матчи на «ноль» и уровень соперника.
В минувшем туре «Рубин» обыграл в Казани «Ростов» со счетом 1:0, единственный мяч забил Мирлинд Даку.
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