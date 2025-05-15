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В Казань прибыла делегация из Афганистана во главе с вице-премьером

11:46, 15.05.2025
В Казань прибыла делегация из Афганистана во главе с вице-премьером
Фото: Динар Фатыхов

Делегация из Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла на международный экономический форум в Казани, сообщает РИА «Новости».

Абдул Гани Барадар стал самым высокопоставленным представителем Афганистана, посетившим Россию после прихода талибов к власти в 2021 году.

Напомним, что недавно Москва проинформировала афганское руководство о решении повысить уровень дипломатического представительства Афганистана в России до посла.

Матвей Гавриков

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