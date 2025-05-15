В Казань прибыла делегация из Афганистана во главе с вице-премьером
Делегация из Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла на международный экономический форум в Казани, сообщает РИА «Новости».
Абдул Гани Барадар стал самым высокопоставленным представителем Афганистана, посетившим Россию после прихода талибов к власти в 2021 году.
Напомним, что недавно Москва проинформировала афганское руководство о решении повысить уровень дипломатического представительства Афганистана в России до посла.
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