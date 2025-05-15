Президент ЦСКА связал выход команды в финал с проблемами УНИКСа с составом

Фото: Руслан Ишмухаметов

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что УНИКСу в полуфинале Единой лиги ВТБ помешали проблемы с составом. Армейцы выиграли серию у казанцев в четырех матчах.

— Да, счет в серии более чем убедителен, но не могу не отметить, что казанский клуб практически весь сезон имел проблемы с травмами игроков. Мне кажется, особенно сказалось на их игре повреждение разыгрывающего Тони Тэйлора. Все эти проблемы однозначно помешали УНИКСу реализовать свои планы, — сказал Ватутин «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЦСКА вышел в финал Единой лиги ВТБ, закрыв полуфинальную серию с УНИКСом за четыре матча. Армейцы выиграли все игры против казанцев в нынешнем плей-офф. В финальной серии красно-синие сыграют с победителем пары между питерским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубанью».



Зульфат Шафигуллин