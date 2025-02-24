Хуснуллин рассказал, когда откроется участок трассы М-12 до Екатеринбурга

Фото: Динар Фатыхов

Строительство участка трассы М-12 до Екатеринбурга планируется завершить к концу июня 2025 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Могу сказать, что темп работы по продлению М-12 до Екатеринбурга неплохой. Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень. Но к концу июня настроены подготовить трассу к открытию, — написал он.

В ходе осмотра трассы Хуснуллин также обсудил планы по строительству обходов:

— Также провели совещание, где детально посмотрели, в каком состоянии находится участок Екатеринбург — Тюмень, который войдет в состав М-12. Кроме того, обсудили планы по строительству обходов Омска, Тюмени, дороги в сторону Перми, расширение подъездных дорог от Уфы до Дюртюлей, чтобы жителям было удобно пользоваться трассой М-12.

Напомним, в субботу Марат Хуснуллин проехал на автомобиле от Москвы до Казани по трассам М-7 и М-12. Вице-премьер оценил состояние дорожной инфраструктуры в ходе рабочей поездки.

Елизавета Пуншева