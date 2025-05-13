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Золотые резервы России в апреле впервые приблизились к $250 млрд

21:14, 13.05.2025
Золотые резервы России в апреле впервые приблизились к $250 млрд
Фото: Реальное время

Объем международных резервов России в апреле 2025 года увеличился на $32,9 млрд, или на 5,1%, и достиг отметки $680,3 млрд. Об этом сообщает сайт Банка России.

С начала года резервы выросли на $71,2 млрд (11,7%) с $609,1 млрд на 1 января. Стоимость монетарного золота в резервах увеличилась на $18,1 млрд (7,9%) до $247 млрд. Доля золота в резервах выросла до рекордных 36,3%.

После введения санкций против Банка России в 2022 году он ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпали активы, состоящие из золота и юаней. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции в рамках бюджетного правила и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

22 апреля стоимость золота впервые в истории превысила $3500 за унцию.

Рената Валеева

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