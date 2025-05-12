Nissan сократит 20 тысяч сотрудников из-за рекордных убытков

Фото: Максим Платонов

Японский автопроизводитель Nissan объявил о планах сократить более 20 тысяч сотрудников, или 15% штата, в Японии и других странах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение связано с рекордными чистыми убытками компании за прошлый финансовый год (с 1 апреля 2024-го по 31 марта 2025-го), которые составили 750 миллиардов иен (более $5 млрд).

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным телеканала NHK, убытки оказались значительно выше прогнозируемых: в начале марта они оценивались в 80 миллиардов иен ($544 млн). На фоне кризиса компания сменила руководство — новым президентом с 1 апреля стал мексиканец Иван Эспиноса, сменивший Макото Утиду.

Матвей Гавриков