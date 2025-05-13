Парижский суд приговорил Депардье к 18 месяцам условно

Парижский суд приговорил французского актера Жерара Депардье к 18 месяцам условного заключения по делу о сексуальных домогательствах в отношении двух женщин на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» в 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на BFM TV.

Как пишет Le Monde, суд также обязал актера пройти принудительную психологическую помощь и зарегистрироваться в реестре сексуальных преступников.

Напомним, согласно сообщению BFMTV, Депардье допрашивали в связи с обвинениями в сексуальном насилии со стороны двух женщин. Первый инцидент, как утверждается, произошел в 2014 году во время съемок фильма «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015), второе — в 2021 году на съемках картины «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022). Сам актер отрицает все обвинения.



Матвей Гавриков