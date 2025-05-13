Минздрав не поддержал предложение о проверке русского языка у иностранных работников

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство здравоохранения России отказалось поддержать инициативу главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова о введении проверки знания русского языка для иностранных медицинских работников, сообщил ТАСС.

В письме замминистра Татьяны Семеновой указано, что федеральный закон №115-ФЗ не предусматривает правовых оснований для такой проверки. По ее словам, иностранные граждане уже обязаны подтверждать владение русским языком при получении разрешительных документов на работу в России.

Согласно действующему законодательству, иностранные специалисты проходят многоэтапную аккредитацию на русском языке, включающую тестирование, оценку практических навыков и решение ситуационных задач.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее комитет выявил проблемы со знанием русского языка у иностранных медработников в семи регионах России. Леонов подчеркнул, что врачи первичного звена не могут эффективно работать без хорошего владения русским языком из-за необходимости общения с пациентами для постановки диагноза.

Напомним, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который ограничивает максимальное число попыток для тестирования детей мигрантов на знание русского языка двумя годами.

Матвей Гавриков