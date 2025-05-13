Володин сообщил о планах усилить защиту несовершеннолетних от мошенников
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своём телеграм-канале о рассмотрении законопроекта, направленного на защиту детей от действий мошенников.
Согласно документу, предлагается запретить банкам заключать договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или законных представителей. Сейчас подростки с 14 лет могут самостоятельно открывать банковские счета и выпускать карты.
По данным экспертов, ежегодно объём выдачи карт несовершеннолетним увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков были 2 миллиона человек в возрасте до 18 лет. Мошенники часто используют доверчивость подростков, вовлекая их в противоправную деятельность через оформление дебетовых карт для обналичивания средств.
— Это позволит предотвратить вовлечение детей в преступления и обезопасит их от необдуманных поступков, — отметил Володин.
Напомним, что с 30 мая 2025 года россияне смогут переводить при упрощенной идентификации не более 100 тысяч рублей или эквивалент в валюте.
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