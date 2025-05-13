Число коротких командировок в России выросло в два раза с начала года

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Сотрудники российских компаний стали чаще ездить в командировки на один-два дня: их количество увеличилось вдвое с начала года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования сервиса «Яндекс Командировки».

Рост числа краткосрочных поездок эксперты связывают с расширением бизнеса, открытием филиалов и налаживанием партнёрств. — Менеджмент старается организовывать больше поездок, но сокращать их продолжительность, — отмечается в исследовании.

Внутри страны самым популярным направлением остается Москва, на которую приходится более трети всех деловых поездок. Почти половина региональных командировок начинается из столицы. Второй по популярности город — Санкт-Петербург, затем идет Екатеринбург.

В России деловые туристы чаще всего выбирают отели категории «три звезды» стоимостью около 6 тысяч рублей за ночь или апартаменты за 5 тысяч рублей. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно составляет 18 тысяч рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Из зарубежных стран лидируют Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Узбекистан. На Китай и Беларусь приходится две трети всех международных командировок. За рубежом предпочитают четырехзвездочные отели за 17 тысяч рублей в сутки, а средняя стоимость авиабилета составляет 36 тысяч рублей.

Напомним, что в 2024 году россияне совершили 29,18 млн поездок за границу, что на 7,03% больше, по сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано 27,07 млн поездок.

Матвей Гавриков