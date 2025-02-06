Турпоездки россиян за границу в 2024 году увеличились на 15,4%

Фото: Мария Зверева

В 2024 году россияне совершили 29,18 млн поездок за границу, что на 7,03% больше, по сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано 27,07 млн поездок. Однако это число все еще на 39,3% ниже уровня 2019 года — последнего докризисного года. Об этом сообщили в аналитической службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным Пограничной службы ФСБ России, значительная часть выездных поездок была связана с туризмом. АТОР оценивает количество поездок россиян с преимущественно туристическим характером в 17,4 млн. Это составляет 59,7% от общего числа выездных поездок в 2024 году.

По сравнению с предыдущим годом, турпоток в зарубежные страны увеличился на 15,4%. Около 14 млн из указанных поездок были совершены с целью классического и делового туризма, включая отдых, оздоровление и командировки. В эту статистику также вошли поездки в Европу через третьи страны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В топ-10 популярных туристических стран у россиян вошли:

Турция;

ОАЭ;

Китай;

Таиланд;

Абхазия;

Египет

Вьетнам;

Мальдивы;

Шри-Ланка;

Южная Корея.

Напомним, что в прошлом году 4,5 миллиона туристов оставили в Казани 31 миллиард рублей. Число туристов в столице Татарстана выросло на 12,5%, а их расходы — на 29%.

Анастасия Фартыгина