Минпромторг создаст рабочую группу для популяризации русской кухни
Министерство промышленности и торговли России объявило о формировании рабочей группы, которая займется популяризацией русской кухни и разработкой соответствующего стандарта. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы ведомства Роман Чекушов, пишет «Парламентская газета».
— Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт, — заявил Чекушов.
По его словам, на государственном уровне в настоящее время отсутствует подробное описание термина «русская кухня». При этом замглавы Минпромторга подчеркнул, что русская кухня является неотъемлемой частью культурного наследия России.
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