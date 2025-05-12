Минпромторг создаст рабочую группу для популяризации русской кухни

Фото: Максим Платонов

Министерство промышленности и торговли России объявило о формировании рабочей группы, которая займется популяризацией русской кухни и разработкой соответствующего стандарта. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы ведомства Роман Чекушов, пишет «Парламентская газета».

— Мы работаем над продвижением русской кухни, и в настоящее время идет процесс создания рабочей группы по ее популяризации. В рамках данной работы планируется разработать соответствующий стандарт, — заявил Чекушов.

По его словам, на государственном уровне в настоящее время отсутствует подробное описание термина «русская кухня». При этом замглавы Минпромторга подчеркнул, что русская кухня является неотъемлемой частью культурного наследия России.

Рената Валеева