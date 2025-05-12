Казанский подрядчик «Ризстрой» попал в реестр недобросовестных поставщиков

Фото: Динар Фатыхов

ООО «Ризстрой», казанская компания, занимающаяся строительством и ремонтом, внесена в реестр недобросовестных поставщиков Татарстанским УФАС из-за ненадлежащего исполнения контракта с АО «Транснефть-Прикамье».

«Транснефть-Прикамье» заключило с ООО «Ризстрой» договор на ремонт лаборатории филиала компании в Удмуртии на сумму 15 млн рублей. Однако, как выяснилось в ходе выполнения строительно-монтажных работ, подрядчик выполнил лишь 68 из 254 запланированных позиций, сорвав сроки сдачи объекта и не выполнив взятые на себя обязательства в полном объеме.

В связи с неисполнением обязательств, «Транснефть-Прикамье» приняло решение о расторжении контракта в одностороннем порядке и направило сведения о недобросовестном подрядчике в Татарстанское УФАС. Ведомство, рассмотрев материалы дела, приняло решение о включении ООО «Ризстрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее прокуратура Татарстана открыла горячую линию для приема обращений от граждан, чьи права были нарушены недобросовестными застройщиками при ИЖС.

Рената Валеева