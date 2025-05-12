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Сокрытие несчастных случаев на производстве будет караться штрафами до 250 тысяч рублей

17:31, 12.05.2025
Сокрытие несчастных случаев на производстве будет караться штрафами до 250 тысяч рублей
Фото: Олег Тихонов

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести штрафы за сокрытие работодателем сведений о несчастном случае на производстве. Документ находится в электронной базе.

Согласно законопроекту, сокрытие, искажение или несвоевременное сообщение работодателем в Роструд полной информации о несчастном случае на производстве повлечет за собой следующие штрафы:

  • для физических лиц: от 1 000 до 3 000 рублей;
  • для должностных лиц и ИП: от 20 000 до 30 000 рублей;
  • для юридических лиц: от 130 000 до 150 000 рублей.
Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За повторное совершение данного правонарушения предусмотрены более жесткие санкции:

  • для физических лиц: от 3 000 до 5 000 рублей.
  • для должностных лиц: от 30 000 до 40 000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.
  • для ИП: от 30 000 до 40 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
  • для юридических лиц: от 150 000 до 250 000 рублей штрафа или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Законопроект направлен на повышение ответственности работодателей за обеспечение безопасности труда.

Рената Валеева

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