В Казани в период KazanForum введут ограничения на парковку и движение транспорта вблизи гостиниц

Фото: Мария Зверева

В связи с проведением Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2025, в Казани введут ограничения на парковку и движение транспортных средств вблизи ряда гостиниц. Об этом сообщает Комитет по транспорту города Казани.

Ограничения будут действовать с 19.00 12 мая до 07.00 18 мая на следующих участках:

напротив дома №3 по ул. Козина со стороны ул. Нигматуллина в направлении ул. Ф.Амирхана;

напротив дома №85Б по ул. Декабристов, от ул. Горсоветская в направлении ул. Вахитова;

напротив дома №47А по ул. Чистопольская, со стороны ул. Ф.Амирхана в направлении ул. Бичурина;

по ул. Карла Маркса в районе дома №6, правая полоса со стороны ул. Батурина в направлении ул. Миславского;

по ул. Чернышевского в районе дома №39, от ул. Исхаки в направлении ул. Московская (правая полоса);

по ул. Островского, в районе дома №35, от ул. Университетская в направлении ул. Астрономическая;

по ул. Островского, в районе дома №61, от ул. Айдинова в направлении ул. Пушкина (правая сторона);

по ул. Университетская, в районе дома №16, от ул. Профсоюзная в направлении ул. Кремлевская;

Мария Зверева / realnoevremya.ru

по ул. Б. Красная, в районе дома №50, от ул. Гоголя в направлении ул. Жуковского (левая полоса);

по ул. Р. Зорге, в районе дома №66Б, от пр. Победы в направлении ул. Ю. Фучика;

по ул. Право-Булачная, в районе дома №43 (муниципальная парковка напротив гостиницы Азимут);

по ул. Саид Галеева от ул. Яхина в направлении ул. Ташаяк.

Также с 15 мая до 17 мая вводятся ограничения парковки и движения транспортных средств по ул. Х. Такташа, на участке от ул. Спартаковская до ул. М. Салимжанова, кроме транспортных средств, оборудованных специальными пропусками.





С 15 мая в Казани начнутся ограничения движения транспорта на улицах Белинского и Челюскина.

Рената Валеева