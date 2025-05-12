В Казани в период KazanForum введут ограничения на парковку и движение транспорта вблизи гостиниц
В связи с проведением Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» 2025, в Казани введут ограничения на парковку и движение транспортных средств вблизи ряда гостиниц. Об этом сообщает Комитет по транспорту города Казани.
Ограничения будут действовать с 19.00 12 мая до 07.00 18 мая на следующих участках:
- напротив дома №3 по ул. Козина со стороны ул. Нигматуллина в направлении ул. Ф.Амирхана;
- напротив дома №85Б по ул. Декабристов, от ул. Горсоветская в направлении ул. Вахитова;
- напротив дома №47А по ул. Чистопольская, со стороны ул. Ф.Амирхана в направлении ул. Бичурина;
- по ул. Карла Маркса в районе дома №6, правая полоса со стороны ул. Батурина в направлении ул. Миславского;
- по ул. Чернышевского в районе дома №39, от ул. Исхаки в направлении ул. Московская (правая полоса);
- по ул. Островского, в районе дома №35, от ул. Университетская в направлении ул. Астрономическая;
- по ул. Островского, в районе дома №61, от ул. Айдинова в направлении ул. Пушкина (правая сторона);
- по ул. Университетская, в районе дома №16, от ул. Профсоюзная в направлении ул. Кремлевская;
- по ул. Б. Красная, в районе дома №50, от ул. Гоголя в направлении ул. Жуковского (левая полоса);
- по ул. Р. Зорге, в районе дома №66Б, от пр. Победы в направлении ул. Ю. Фучика;
- по ул. Право-Булачная, в районе дома №43 (муниципальная парковка напротив гостиницы Азимут);
- по ул. Саид Галеева от ул. Яхина в направлении ул. Ташаяк.
Также с 15 мая до 17 мая вводятся ограничения парковки и движения транспортных средств по ул. Х. Такташа, на участке от ул. Спартаковская до ул. М. Салимжанова, кроме транспортных средств, оборудованных специальными пропусками.
С 15 мая в Казани начнутся ограничения движения транспорта на улицах Белинского и Челюскина.
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