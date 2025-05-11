Папа римский Лев XIV назвал ИИ одной из главных проблем человечества

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Новый папа римский Лев XIV в своем первом обращении к кардиналам заявил, что искусственный интеллект создает угрозы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда, передает «Ассошиэйтед Пресс».

Конклав в Ватикане избрал его 267-м понтификом, он стал первым в истории папой из США.

Предшественник Льва XIV, папа Франциск, скончался 21 апреля на 89-м году жизни после инсульта. 26 апреля его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме согласно его завещанию.

Матвей Гавриков