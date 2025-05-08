Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении жилищных прав молодой матери из Альметьевска
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении жилищных прав молодой матери из Альметьевска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Женщина, в детстве оставшаяся без попечения родителей, обратилась по вопросу длительного необеспечения ее положенным по закону жильем. Она состоит в специализированной очереди с 2021 года. Несмотря на многочисленные обращения, жилье она не получила.
В СУ СК России по Татарстану начата процессуальная проверка. Руководителю Валерию Липскому поручено доложить о ее предварительных и окончательных результатах.
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