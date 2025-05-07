В Пекине пройдут первые в истории всемирные игры роботов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

С 15 по 17 августа в Пекине состоятся первые в мире всемирные игры человекоподобных роботов. Соревнования пройдут на площадках национального стадиона «Птичье гнездо» и национального конькобежного стадиона «Ледяная лента», которые ранее принимали соревнования во время Олимпийских игр. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предстоящие игры станут первыми в мире универсальными спортивными состязаниями, основными участниками которых являются человекоподобные роботы. Содержание игр основано на традиционных видах спорта и будет включать в себя соревнования в 11 видах. Среди них — семь видов легкой атлетики, гимнастика и футбольные матчи в форматах два на два, три на три и пять на пять.

В первую очередь будут оцениваться спортивные способности гуманоидных роботов, координация и умение работать в команде.

В феврале прошлого года в Казани прошел финал «Битвы роботов», на ринге встретились роботы российской и индийской команд. Победитель в лице команды из Индии получил приз в размере $175 тысяч.



Рената Валеева