В Пекине пройдут первые в истории всемирные игры роботов
С 15 по 17 августа в Пекине состоятся первые в мире всемирные игры человекоподобных роботов. Соревнования пройдут на площадках национального стадиона «Птичье гнездо» и национального конькобежного стадиона «Ледяная лента», которые ранее принимали соревнования во время Олимпийских игр. Об этом сообщает РИА «Новости».
Предстоящие игры станут первыми в мире универсальными спортивными состязаниями, основными участниками которых являются человекоподобные роботы. Содержание игр основано на традиционных видах спорта и будет включать в себя соревнования в 11 видах. Среди них — семь видов легкой атлетики, гимнастика и футбольные матчи в форматах два на два, три на три и пять на пять.
В первую очередь будут оцениваться спортивные способности гуманоидных роботов, координация и умение работать в команде.
В феврале прошлого года в Казани прошел финал «Битвы роботов», на ринге встретились роботы российской и индийской команд. Победитель в лице команды из Индии получил приз в размере $175 тысяч.
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