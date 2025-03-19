В Казани завершили строительство тоннелей для второй ветки метро

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершилось строительство тоннелей для новой ветки метро. Об этом сообщили в «РБК Татарстан». Работы по созданию четырех новых станций — «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова» — планируется завершить к 2027 году. Протяженность этой линии составит около 5,4 километра.

Станции «100-летие ТАССР» и «Дубравная» станут пересадочными, а сейчас идет строительство соединительной ветки длиной 400 метров, которая должна быть готова к 2026 году.

Гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков сообщил, что на приобретение девяти новых поездов для второй линии потребуется 6,8 млрд рублей, а также планируется расширение депо.

Реальное время / realnoevremya.ru

На данный момент казанский метрополитен насчитывает 11 станций общей протяженностью более 18 километров. Последняя станция — «Дубравная» — была открыта в 2018 году. В будущем планируется продолжение метро в сторону Республиканской клинической больницы и строительство более двух десятков новых станций до 2040 года, включая районы застройки у речного порта «Новая Портовая».

Согласно постановлению правительства Татарстана, на строительство метро будет выделяться по 1 млрд рублей ежегодно до 2027 года.

Анастасия Фартыгина