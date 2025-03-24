Израиль продолжит праздновать 9 Мая и будет представлен на параде Победы в Москве

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Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая и будет представлен на параде Победы в Москве. Об этом заявил исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви в интервью ТАСС, которое будет опубликовано 25 марта.

— Да. Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы. Единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов, это Израиль. И где проходит «Бессмертный полк». Так что у нас это очень четко, — подчеркнул Александр Бен Цви, отвечая на вопрос о том, будут ли в Израиле всегда праздновать День Победы.

Он также сообщил, что посол Израиля Симона Гальперин примет участие в параде Победы в Москве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Бен Цви напомнил, что в Израиле проживает большое количество ветеранов войны, которые принимают участие в памятных мероприятиях.

— Памятники воинам и героям стоят в Нетании, в Иерусалиме. Мы очень хорошо об этом помним, — заверил он.

Заявление дипломата прозвучало на фоне сообщений, что Россия ожидает лидеров Азербайджана и Армении на торжества 9 Мая, а также об участии Вооруженных сил Таджикистана на параде в Москве.

Рената Валеева