Трамп объявил о начале боевых действий против йеменских хуситов

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Президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам начать военные действия против хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене. В публикации на своей платформе Truth Social он заявил, что эти боевики занимаются «пиратством, насилием и терроризмом» в отношении американских и международных судов.



— Ваше время истекло, ваши атаки должны прекратиться, начиная с сегодняшнего дня. Если нет — на вас обрушится ад, какого вы еще не видели, — написал он, подчеркивая решимость действовать против угроз.

Кроме того, президент США обвинил своего предшественника Джо Байдена в бездействии и недостаточной защите международных судов и авианосцев от атак хуситов. Трамп охарактеризовал меры Байдена как «ничтожно слабые», указывая на необходимость более жесткой реакции на действия повстанцев.

Трамп также предупредил Иран о последствиях, если страна попытается помочь хуситам.

— Не угрожайте американскому народу, его президенту, который получил один из самых больших мандатов в истории, — подчеркнул он, заверяя, что США призовут Иран «к полной ответственности» за любые действия, направленные против безопасности Соединенных Штатов.

