Си Цзиньпин: «Татарстан — замечательное место»

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил успешное проведение саммита в Татарстане во время встречи с Рустамом Миннихановым. Раис республики проводил председателя в казанском аэропорту.

Он подчеркнул, что регион обладает уникальными возможностями и привлекательностью для международного сотрудничества.

Минниханов, в свою очередь, выразил благодарность китайскому лидеру за внимание к Татарстану и активное участие в саммите.

— Татарстант— замечательное место, — подчеркнул председатель КНР.

Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил подготовку к саммиту БРИКС в Казани.

— Очень хорошая работа в подготовке саммита в Казани, — заявил он главе Татарстана Рустаму Минниханову, встретившему его у трапа самолета в международном аэропорту Казани.



Анастасия Фартыгина