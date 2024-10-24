Си Цзиньпин: «Татарстан — замечательное место»
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил успешное проведение саммита в Татарстане во время встречи с Рустамом Миннихановым. Раис республики проводил председателя в казанском аэропорту.
Он подчеркнул, что регион обладает уникальными возможностями и привлекательностью для международного сотрудничества.
Минниханов, в свою очередь, выразил благодарность китайскому лидеру за внимание к Татарстану и активное участие в саммите.
— Татарстант— замечательное место, — подчеркнул председатель КНР.
Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил подготовку к саммиту БРИКС в Казани.
— Очень хорошая работа в подготовке саммита в Казани, — заявил он главе Татарстана Рустаму Минниханову, встретившему его у трапа самолета в международном аэропорту Казани.
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