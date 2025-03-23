Израиль создал управление по добровольной эмиграции палестинцев из Газы

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Правительство Израиля утвердило создание Управления по добровольной эмиграции палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на офис премьер-министра страны.

— Сегодня ночью кабмин одобрил создание Управления, которое будет заниматься добровольной эмиграцией из Газы, — говорится в заявлении.

По информации портала Ynet, новое ведомство будет подчиняться министерству обороны и займется организацией безопасного выезда жителей Газы в третьи страны. Это предполагает согласование маршрутов, проверку на КПП, обеспечение проезда по суше, морю и воздуху.



Напомним, что недавно число погибших при израильских ударах по Газе превысило 590 человек.



Матвей Гавриков