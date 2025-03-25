В Казани пройдет Международная ярмарка Kazan Halal Market
С 13 по 18 мая в выставочном центре «Казань Экспо» состоится Международная ярмарка Kazan Halal Market. Мероприятие организовано в рамках ХVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025», сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Татарстана.
На ярмарке представят широкий ассортимент товаров с халяльной сертификацией. Посетители смогут приобрести продукты питания, одежду, аксессуары и косметику от ведущих производителей из стран исламского мира.
Кроме торговых предложений, в программе ярмарки запланированы мастер-классы по изготовлению открыток, игрушек и брелоков. Также посетителей ждут концерты народных артистов и выступления хореографических ансамблей.
Напомним, что в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани 15—16 мая 2025 года, состоится Международный исламский симпозиум по архитектурной среде IBEIS 2025.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.