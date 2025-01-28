Стрелки часов «Судного дня» перевели на одну секунду ближе к полуночи

Часы «Судного дня», символизирующие угрозу ядерной катастрофы, были переведены на одну секунду ближе к полуночи, показывая 89 секунд до «ядерной полуночи». Об этом сообщили в трансляции «Бюллетеня ученых-атомщиков».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее выразил недовольство по поводу часов «Судного дня», утверждая, что они способствуют нагнетанию паники в обществе, когда необходимо сохранять спокойствие и действовать разумно.

В 2020 году часы впервые показали 100 секунд до полуночи, а в 2021 и 2022 годах оставались на этой же отметке. В 2023 году стрелки приблизились к полуночи на рекордные 90 секунд.

Исторически часы находились на отметке две минуты до полуночи в 2018 и 2019 годах, что также наблюдалось в 1953 году после испытаний водородных бомб США и СССР. Самым оптимистичным временем стал 1991 года, когда стрелки отошли от ядерной угрозы на 17 минут после подписания Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между СССР и США.

Анастасия Фартыгина