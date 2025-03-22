Shaman представит Россию на Международном конкурсе «Интервидение»

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На Международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Россию будет представлять певец Shaman. Об этом сообщили в ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что на конкурсе выступит один из самых популярных исполнителей страны.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и Московской области в феврале 2025 года. Конкурс пройдет в сентябре, и свое участие в нем уже подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что правительство России выделило 750 миллионов рублей на проведение и подготовку музыкального конкурса «Интервидение». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. МИД России должен будет представить доклад в правительство страны до 1 февраля 2026 года.

Анастасия Фартыгина