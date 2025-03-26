Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением о переименовании Волгограда в Сталинград. Это заявление он сделал на заседании Госдумы, где проходил отчет правительства за 2024 год.

По мнению политика, переименование города будет актуальным в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА «Новости». Зюганов подчеркнул важность сохранения исторической памяти и уважения к прошлому страны.

Напомним, в 2025 году ветераны Великой Отечественной войны, их вдовы и малолетние узники концлагерей получат единовременную федеральную выплату в размере 80 тысяч рублей.

Рената Валеева