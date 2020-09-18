Минниханов официально вступил в должность президента Татарстана
Избранный президент Татарстана Рустам Минниханов официально вступил в должность. Он принес присягу на российской и татарстанской конституциях.
После этого спикер Госсовета РТ объявил об официальном вступлении Рустама Минниханова в должность.
Далее началось исполнение гимнов России и Татарстана.
По итогам прошедших 13 сентября выборов президента РТ Рустам Минниханов набрал 83,28% голосов при явке 78,78%.ОбществоВласть Татарстан
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