Новости общества

10:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов официально вступил в должность президента Татарстана

10:11, 18.09.2020
Минниханов официально вступил в должность президента Татарстана
Фото: скриншот

Избранный президент Татарстана Рустам Минниханов официально вступил в должность. Он принес присягу на российской и татарстанской конституциях.

После этого спикер Госсовета РТ объявил об официальном вступлении Рустама Минниханова в должность.

Далее началось исполнение гимнов России и Татарстана.

По итогам прошедших 13 сентября выборов президента РТ Рустам Минниханов набрал 83,28% голосов при явке 78,78%.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Торжественная церемония вступления Р.Н. Минниханова в должность Президента Республики Татарстан