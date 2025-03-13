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В Минобороны сообщили об освобождении Суджи

12:08, 13.03.2025
В Минобороны сообщили об освобождении Суджи
Фото: Татьяна Демина

Суджа, а также населенные пункты Меловой и Подол освобождены, сообщило Минобороны России.

— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа, — сказано в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новомарково в ДНР.

Президент России Владимир Путин прибыл в штаб российской группировки войск в Курской области, где заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил, генерала армии Валерия Герасимова. Вчера он отметил, что операция по продвижению российских войск по трубе к Судже стала неожиданностью для ВСУ.

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