В Минобороны сообщили об освобождении Суджи
Суджа, а также населенные пункты Меловой и Подол освобождены, сообщило Минобороны России.
— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа, — сказано в сообщении.
Накануне Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новомарково в ДНР.
Президент России Владимир Путин прибыл в штаб российской группировки войск в Курской области, где заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил, генерала армии Валерия Герасимова. Вчера он отметил, что операция по продвижению российских войск по трубе к Судже стала неожиданностью для ВСУ.
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