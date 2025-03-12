В России аллергикам предложили уходить в отпуск во время цветения растений
Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил, чтобы работники с выраженными симптомами аллергии могли уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в период цветения растений, на которые у них аллергия. Это позволит им избежать обострения симптомов и улучшить качество жизни. Об этом сообщили в ТАСС.
- Леонов уточнил, что такие работники должны иметь возможность уезжать в регионы с другим климатом в месяцы цветения аллергенных растений.
— Фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у них ослабнет или исчезнет, — сказал он.
Кроме того, депутат предложил, чтобы аллергики могли переводиться на дистанционную работу в период цветения, при условии предоставления медицинского заключения работодателю.
Сейчас уже начался сезон аллергии на пыльцу, особенно от березы и ольхи. Леонов подчеркнул, что симптомы аллергии, такие как заложенность носа и зуд, могут продолжаться неделями и негативно сказываются на продуктивности.
Напомим, что российский Минздрав выдал Федеральному медико-биологическое агентству (ФМБА) разрешение на клинические исследования первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы.
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