В России аллергикам предложили уходить в отпуск во время цветения растений

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил, чтобы работники с выраженными симптомами аллергии могли уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск в период цветения растений, на которые у них аллергия. Это позволит им избежать обострения симптомов и улучшить качество жизни. Об этом сообщили в ТАСС.

Леонов уточнил, что такие работники должны иметь возможность уезжать в регионы с другим климатом в месяцы цветения аллергенных растений.

— Фактически такие поездки через несколько лет смогут привести к тому, что аллергия у них ослабнет или исчезнет, — сказал он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, депутат предложил, чтобы аллергики могли переводиться на дистанционную работу в период цветения, при условии предоставления медицинского заключения работодателю.

Сейчас уже начался сезон аллергии на пыльцу, особенно от березы и ольхи. Леонов подчеркнул, что симптомы аллергии, такие как заложенность носа и зуд, могут продолжаться неделями и негативно сказываются на продуктивности.



Напомим, что российский Минздрав выдал Федеральному медико-биологическое агентству (ФМБА) разрешение на клинические исследования первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы.



Анастасия Фартыгина