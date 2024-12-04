Банк России продлил меры поддержки страхового рынка до конца 2025 года

Фото: Арсений Губаев

Банк России продлил действие ряда мер поддержки страхового рынка до 31 декабря 2025 года. Это решение принято с учетом текущей экономической и геополитической ситуации, а также опыта реализации предыдущих мер поддержки, заключили в пресс-службе Центробанка.

Продленные меры включают:

страховщики могут использовать рейтинги российских организаций для оценки собственных средств и рисков по облигациям, выпущенным иностранными компаниями в пользу российских лиц и приобретенным до 1 декабря 2022 года;

страховщики могут не раскрывать информацию, чувствительную к санкционному риску, включая сведения о руководстве, акционерах, структуре акционеров специализированного депозитария, а также сведения о составе членов обществ взаимного страхования (ОВС). Также сохраняется право не раскрывать информацию о передаче страхового портфеля (в случаях, определенных Советом директоров Банка России), сведения из реестра страховых агентов и брокеров, данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, информацию из актуарного заключения и отчета о его проверке;

не будут применяться требования по обязательной передаче АО «РНПК» в перестрахование рисков по договорам страхования (перестрахования), если доля участия одной из сторон в уставном капитале другой составляет не менее 25% или если стороны являются участниками одной страховой группы;

сохраняются ограничения на раскрытие информации о перечне офшорных зон при оценке лиц, распоряжающихся акциями (долями) страховых организаций.

Эти меры направлены на обеспечение стабильности и устойчивости российского страхового рынка в условиях внешнего давления.

Рената Валеева