Эстония ввела санкции против Дегтярева после исключения из санкционного списка ЕС

Фото: Динар Фатыхов

Эстония ввела национальные финансовые санкции против министра спорта России Михаила Дегтярева, предпринимателя Вячеслава Кантора и сестры бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой после их исключения из санкционного списка Европейского союза. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РИА «Новости».

Данное решение было принято после того, как ЕС продлил персональные санкции против России, однако из списка были исключены Дегтярев, Кантор, Исмаилова и бывший руководитель группы «Еврохим» Владимир Рашевский. Как сообщало агентство «Франс Пресс», Венгрия согласилась на продление санкций только после исключения этих четырех лиц.

— Я принял решение о введении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии, — подчеркнул Цахкна.



Рената Валеева