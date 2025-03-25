В Казани большинство родителей и учителей поддерживают возвращение оценок за поведение в школах.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в середине марта допустил возвращение оценок за поведение в школах уже этой осенью. По результатам опроса Superjob, большинство родителей казанских школьников — 66% — одобряют эту инициативу. Отцы проявляют большую поддержку этому (76%), чем матери (56%). Респонденты считают, что контроль над воспитанием необходим, а также полагают, что введение такой меры поможет восстановить авторитет учителя и дисциплинировать учащихся.

Учителя высказываются ещё активнее: 86% из них поддержали бы возвращение оценок за поведение. Они предлагают даже более радикальные меры, такие как исключение из школы за плохое поведение, и подчеркивают важность психологической коррекции для некоторых учеников.

Инициативу поддерживает и значительная доля экономически активных граждан — 58%. Мужчины снова демонстрируют больший энтузиазм, чем женщины. Возраст тоже играет роль: старшее поколение выражает большее согласие (66% среди людей старше 45 лет), тогда как молодежь до 34 лет менее единодушна (51%). Тем не менее, есть и оппоненты идеи: около 19% опрошенных считают её инструментом давления на родителей и способом перевести ребёнка на домашнее обучение.

Напомним, отметки за поведение и прилежание были упразднены в марте 1989 года письмом Министерства народного образования РСФСР. Документ подчеркивал, что такая оценка больше не ставится ни в классный журнал, ни в дневник учащегося.

Зулайхо Садридинова