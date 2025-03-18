Минздрав: курение сотрудников обходится бизнесу в 443 миллиарда рублей

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) озвучил, что потери бизнеса из-за курения сотрудников составляют 443 млрд рублей. Эти убытки связаны с перекурами и снижением продуктивности работников. Об этом сообщили в «Интерфакс».

Мурашко призвал работодателей инвестировать в программы здоровья своих сотрудников, утверждая, что такие вложения приносят значительную прибыль.

— Каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью, — подчеркнул министр.

Он добавил, что такие инициативы не только улучшают самочувствие работников, но и повышают их продуктивность, уменьшают количество прогулов и создают более дружелюбную атмосферу в коллективе.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Министр также отметил, что укрепление здоровья сотрудников помогает сохранить не только ценные кадры, но и целые команды.

— Хронические болезни съедают порядка 4% ВВП страны, в основном из-за ранней смертности трудоспособного населения, — сказал он.