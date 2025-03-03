Папа Римский Франциск перенес два эпизода дыхательной недостаточности

Папа Римский Франциск, который страдает от двусторонней пневмонии, столкнулся с двумя эпизодами острой дыхательной недостаточности в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Святого Престола.

Ватиканские источники уточнили, что папа самостоятельно питается и даже завтракал. Это не первый случай респираторных проблем: ранее он уже переживал бронхоспазм, который потребовал искусственной вентиляции легких.

Франциск находится в больнице с 14 февраля. Газета Il Messaggero сообщила, что после выписки ему потребуется специальное оборудование в резиденции, а также квалифицированный медицинский персонал для оказания помощи в экстренных ситуациях.