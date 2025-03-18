Наземный электротранспорт Казани нуждается в капремонте на 6 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Инфраструктура наземного электрического транспорта Казани требует капремонта, объем финансирования которого оценивается в 6 млрд рублей. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

По данным предприятия, ремонта требуют 131 км контактной сети, 35 км кабельных линий, а также необходима реконструкция 4 тяговых подстанций.

В МУП «Метроэлектротранс» подчеркнули, что работы по поддержанию инфраструктуры в рабочем состоянии ведутся постоянно. В частности, за последние две недели были проведены следующие работы:

заменено четыре пары держателя кривых на повороте с ул. Островского на ул. Т.Миннуллина;

заменено 1350 метров контактного провода на ул. Х.Бигичева по направлению к ул. Глушко от ул. Сахарова;

Максим Платонов / realnoevremya.ru

заменена сходная стрелка на ул. Ершова на участке, где сходятся маршруты троллейбусов №2, №7 и №3, №5;

заменен 8-метровый кронштейн на ул. Чистопольской;

заменен секционный изолятор на перекрестке ул. Декабристов — Волгоградская на пересечении троллейбус-троллейбус;

заменена автоматическая стрелка на ул. Пушкина после остановки «Площадь Свободы»;

на ул. Краснококшайской, в связи со строительством наземного пешеходного перехода, у перекрестка с ул. Деловой переведена нагрузка на новую опору;

заменены два 8-метровых кривых кронштейна на ул. Девятаева и на переезде с ул. Фрунзе на ул. Восстания.

Напомним, на обновление подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в Татарстане из бюджета республики хотят направить 640 млн рублей.

Рената Валеева