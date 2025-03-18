Наземный электротранспорт Казани нуждается в капремонте на 6 млрд рублей
Инфраструктура наземного электрического транспорта Казани требует капремонта, объем финансирования которого оценивается в 6 млрд рублей. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
По данным предприятия, ремонта требуют 131 км контактной сети, 35 км кабельных линий, а также необходима реконструкция 4 тяговых подстанций.
В МУП «Метроэлектротранс» подчеркнули, что работы по поддержанию инфраструктуры в рабочем состоянии ведутся постоянно. В частности, за последние две недели были проведены следующие работы:
- заменено четыре пары держателя кривых на повороте с ул. Островского на ул. Т.Миннуллина;
- заменено 1350 метров контактного провода на ул. Х.Бигичева по направлению к ул. Глушко от ул. Сахарова;
- заменена сходная стрелка на ул. Ершова на участке, где сходятся маршруты троллейбусов №2, №7 и №3, №5;
- заменен 8-метровый кронштейн на ул. Чистопольской;
- заменен секционный изолятор на перекрестке ул. Декабристов — Волгоградская на пересечении троллейбус-троллейбус;
- заменена автоматическая стрелка на ул. Пушкина после остановки «Площадь Свободы»;
- на ул. Краснококшайской, в связи со строительством наземного пешеходного перехода, у перекрестка с ул. Деловой переведена нагрузка на новую опору;
- заменены два 8-метровых кривых кронштейна на ул. Девятаева и на переезде с ул. Фрунзе на ул. Восстания.
Напомним, на обновление подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в Татарстане из бюджета республики хотят направить 640 млн рублей.
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